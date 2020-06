Déclaration de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne sur la Journée mondiale des océans

OTTAWA, le 8 juin, 2020 /CNW/ - Alors que nous soulignons la Journée mondiale des océans, je suis impressionnée par la force de la population canadienne. La pandémie nous montre que les Canadiens ne baissent pas les bras - et nous non plus. Tout en restant en sécurité, les Canadiens d'un océan à l'autre poursuivent l'important travail dont notre pays a besoin pour que notre économie océanique demeure forte et en bonne santé. Ensemble, nous sommes là pour le Canada - nous sommes résolus, collaboratifs et innovateurs pendant la pandémie de COVID-19.

Nous faisons preuve de détermination. Nous sommes des pêcheurs, des producteurs et des transformateurs des produits de la mer, travaillant d'arrache-pied, dans des circonstances inhabituelles, pour mettre de la nourriture saine sur les tables du pays. Nos chercheurs continuent d'offrir des services essentiels et de formuler des avis scientifiques pour éclairer les décisions, afin d'assurer la durabilité de nos écosystèmes au profit de l'ensemble de la population. Les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne garantissent le transport par navire des biens et de l'approvisionnement nécessaires aux communautés et à l'économie, aident à assurer la sécurité de tous les marins. Ensemble, nous traçons la voie en vue d'une utilisation durable de nos océans, qui appuiera la croissance économique maintenant et pour les générations à venir.

Nous misons sur la collaboration. Nous travaillons ensemble pour assurer la subsistance économique à long terme de nos pêches dans un contexte de pandémie. Grâce à des mesures de soutien ciblées, comme le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, la Prestation aux pêcheurs et la Subvention aux pêcheurs, les femmes et les hommes qui nous approvisionnent en poissons et fruits de mer sains pourront continuer de le faire en si bonne sécurité. En maintenant une communication constante avec les collectivités côtières et autochtones, les pêcheurs, les aquaculteurs et les transformateurs de produits de la mer, nous comprenons de quoi ils ont besoin pour rester en bonne santé et forts.

Nous faisons preuve d'innovation. Avec les communautés, les partenaires provinciaux et territoriaux, l'industrie et les peuples autochtones, nous trouvons d'excellentes idées. En menant des activités scientifiques, en participant à la protection des espèces en voie de disparition, en protégeant nos océans, en prévenant la pollution, et ce, tout en faisant face à la pandémie, nous renforçons notre relation avec les Canadiens dont les moyens de subsistance dépendent de nos océans ainsi qu'avec tous ceux et celles qui souhaitent assurer la durabilité de nos océans. Nous sommes fiers d'appuyer et d'utiliser les phénoménales innovations apportées par des Canadiens dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaire, du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril et du Sommet sur l'innovation dans le domaine des engins de pêche, pour ne citer que quelques exemples. Même si nous ne pouvons pas nous voir en personne, nous trouvons des façons de communiquer et nous continuerons de le faire - c'est en travaillant ensemble que nous pouvons répondre aux besoins de l'ensemble de la population canadienne. Je vous invite à visiter notre site Web pour en apprendre davantage sur ce que nous avons accompli ensemble.

En cette période difficile, soyons reconnaissants de tout ce que le Canada nous offre et de la chance que nous avons d'avoir accès à trois océans qui sont de fantastiques sources de beauté, de nourriture saine et d'emplois valorisants. La priorité actuelle du gouvernement du Canada est de soutenir les Canadiens face aux répercussions immédiates de la COVID-19. Cela ne veut toutefois pas dire que nous pouvons négliger la durabilité de nos océans. Nous demeurons déterminés à respecter notre plan de protéger 25 % de nos océans d'ici 2025, ce qui permettra de préserver notre patrimoine naturel pour des générations.

Cette année, le thème de la Journée mondiale des océans est l'innovation. Je suis fière, à titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, de célébrer le travail incroyable et novateur accompli chaque jour par nos pêcheurs, l'industrie, les peuples autochtones, les chercheurs, les communautés, et les fonctionnaires. Je célèbre le fait que malgré la distance entre nous, nous continuons de travailler ensemble pour faire du Canada un pays encore plus fort et plus durable.

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

