Déclaration - COVID-19 : Fermeture des Centres Services Canada offrant des services en personne

GATINEAU, QC, le 26 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a publié la déclaration suivante :

« La COVID-19 a provoqué des bouleversements sans précédent partout au pays. Les employés de Service Canada, ainsi que d'innombrables autres fonctionnaires, travaillent littéralement sans arrêt pour offrir aux Canadiens un soutien essentiel en ces temps difficiles. Et ce travail se poursuit.

Alors que nous demandons à la majorité des Canadiens de rester chez eux, nous devons nous assurer que notre prestation de services respecte les recommandations des agences de santé publique et répond en même temps aux besoins des Canadiens.

Pour le moment, nous allons fermer les Centres Service Canada. Soyons clairs : les Canadiens auront toujours accès à leurs prestations. Les demander en ligne demeure la meilleure façon de faire, au https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html .

Les employés des sites Service Canada concentreront leurs efforts à répondre aux Canadiens par téléphone. Nos agents des services aux citoyens offriront un soutien personnalisé dans le cas des demandes d'assurance-emploi et de pensions de retraite, soutien qui s'ajoutera aux services fournis par téléphone dans nos centres d'appels. Ainsi, davantage de Canadiens pourront obtenir l'aide dont ils ont besoin, tout en étant mieux protégés, et il en va de même pour notre personnel.

Nous sommes conscients que cela peut s'avérer éprouvant pour certains Canadiens qui préfèrent recevoir des services en personne. Je veux assurer aux Canadiens que nous sommes déterminés à leur procurer tout le soutien dont ils ont besoin. Ils le méritent. Le personnel assurant les services mobiles et de liaison aux communautés de Service Canada communique avec les autorités dans les collectivités afin de leur proposer des méthodes de prestation de services alternatives qui garantiront leur accès aux programmes, aux services et aux prestations essentiels.

Il s'agit d'une situation qui évolue d'heure en heure et nous continuerons de tout faire pour que notre réaction soit à la hauteur des défis que nous devons surmonter. En plus des services aux Canadiens, la santé et la sécurité de ces derniers constituent notre principale préoccupation et elles le resteront. »

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada