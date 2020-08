Décision du Cabinet fédéral sur les tarifs d'accès Internet de gros - Vidéotron réitère l'importance des investissements dans les infrastructures de télécommunication au pays

MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron se réjouit que le Gouvernement du Canada ait reconnu, dans sa récente décision concernant les tarifs Internet de gros, les bénéfices et l'importance capitale pour la population d'avoir accès à des réseaux de télécommunication fiables et solides lui permettant de contribuer au développement économique et à l'augmentation de la productivité du pays.

Tout comme les autres entreprises de câblodistribution canadiennes l'ont souligné, les nouvelles pratiques de télétravail qui se sont vues multipliées durant la pandémie et les investissements massifs effectués durant les dernières années ont démontré hors de tout doute l'efficacité, la fiabilité et la robustesse des réseaux de télécommunication d'un océan à l'autre.

Vidéotron est d'avis que les indications que le gouvernement donne au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ne peuvent être ignorées. En effet, les revendeurs bénéficient actuellement des réseaux sans investir dans ceux-ci. La décision initiale du CRTC aurait comme seule conséquence de freiner les investissements dans les infrastructures de télécommunications alors que l'utilisation de celles-ci ne fera qu'augmenter dans les prochaines années.

Des milliards ont été investis par l'industrie et par Vidéotron. Il faut que ces investissements puissent bénéficier aux Canadiens et non seulement à ces entreprises qui parasitent l'économie numérique.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2020, Vidéotron comptait ­­1 497 300 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 472 200. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 753 100 clients abonnés à ses services au 30 juin 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 404 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 979 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

