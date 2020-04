Décès liés à la COVID-19 - Le Bureau du coroner investiguera les décès survenus au CHSLD Herron

QUÉBEC, le 12 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce qu'il investiguera les décès survenus au CHSLD Herron, situé à Dorval. Pour rappel, trente et une personnes ont perdu la vie dans cet établissement depuis le 13 mars dernier.

C'est la coroner Géhane Kamel qui a été mandatée pour faire la lumière sur la cause et les circonstances de ces décès.

Pour l'instant, les autres décès survenus dans des CHSLD au cours des derniers mois ne font pas systématiquement l'objet d'une investigation. Toutefois, le Bureau du coroner surveille de près la situation et pourrait être appelé à intervenir si les circonstances le requièrent.

Rappelons que les coroners interviennent dans les cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être survenus par suite de négligence. En plus de déterminer la cause et les circonstances de ces décès, ils jouent un important rôle de prévention en formulant, s'il y a lieu, des recommandations ayant pour but d'éviter d'autres décès.

Source :

Bureau du coroner

1 888 CORONER, poste 20220

