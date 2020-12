Décès d'un détenu avec un diagnostic de la COVID-19

STONY MOUNTAIN, MB, le 28 déc. 2020 /CNW/ - Le 27 décembre 2020, un détenu de l'Établissement de Stony Mountain est décédé à un hôpital extérieur de causes naturelles à la suite d'un diagnostic de la COVID-19.

Les proches du détenu et les victimes ont été informés de son décès. Le Service correctionnel du Canada (SCC) offre ses condoléances à la famille.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le SCC a avisé le coroner qui examinera les circonstances entourant le décès.



Des équipes de soins de santé sont en place dans tous les établissements du SCC. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et les hôpitaux pour fournir des soins médicaux complets et de qualité à ceux qui en ont besoin, et empêcher la propagation de la COVID-19.

Il s'agit du troisième décès lié à la COVID-19 parmi les détenus purgeant une peine de ressort fédéral depuis le début de la pandémie mondiale. Le SCC fournit des mises à jour régulières sur les tests de dépistage et les cas de COVID-19 chez les détenus des établissements correctionnels fédéraux. La prochaine mise à jour aura lieu le mardi 29 décembre.

La Loi sur la protection des renseignements personnels permet au SCC de divulguer certains renseignements lors d'un décès sous sa garde. Pour assurer la transparence pendant cette pandémie, le SCC divulgue les décès liés à la COVID-19 tout en respectant la vie privée et la protection des renseignements personnels sans divulguer le nom du détenu ou les détails de son dossier médical.

Faits en bref

Le SCC a des services de santé spécialisés dans ses établissements, composés de membres du personnel infirmier, de médecins et d'autres professionnels de la santé, en plus de disposer de l'équipement requis pour surveiller et traiter les détenus, y compris l'équipement de protection individuelle.

Le SCC travaille en étroite collaboration avec la Santé publique pour identifier les détenus, les soumettre à un test de dépistage et leur fournir des soins. Des protocoles sont en place pour transférer les détenus dans des hôpitaux locaux afin de fournir des soins dans les cas où les besoins dépassent les capacités de l'établissement.

Le protocole du SCC prévoit l'isolement médical des détenus qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui sont déclarés positifs à la maladie afin de prévenir la propagation de l'infection. Nous avons recours à des horaires modifiés et mis en place des mesures telles que l'éloignement physique, les pratiques d'hygiène, les protocoles de nettoyage et de désinfection et l'éducation. Des masques sont également remis à tous les travailleurs du SCC et les détenus pour prévenir la propagation.

