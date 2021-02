Début de la phase I du centre communautaire et culturel Cartierville - Ahuntsic-Cartierville réalise un projet majeur, attendu depuis plus de 20 ans

MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance ordinaire du 8 février dernier, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a octroyé à Le Groupe CIBS (9356-0175 Québec inc.) un contrat de 9 079 034,76 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de transformation du bâtiment situé au 12225-27, rue Grenet, en centre communautaire et culturel.

Ces travaux constituent une étape majeure dans une démarche communautaire et citoyenne amorcée depuis plus d'une vingtaine d'années afin de doter le secteur Bordeaux-Cartierville d'un véritable pôle communautaire et culturel qui viendra consolider un secteur défavorisé de l'arrondissement en matière d'équipements publics.

Le centre communautaire et culturel Cartierville (CCCC) regroupera, sous un même toit, des organismes communautaires, des services et des espaces dédiés à la population et deviendra le plus important lieu de convergence sociale situé à l'ouest de l'arrondissement propice aux échanges intergénérationnels et interculturels.

La conversion de l'ancien immeuble ayant appartenu aux Sœurs de la Providence jusqu'en 2016, date à laquelle la Ville de Montréal en a fait l'acquisition, sera basée sur l'économie circulaire et sociale.

« Je suis très fière de voir le centre communautaire et culturel Cartierville entrer en phase de construction. Ce projet structurant, porté depuis longtemps par le milieu communautaire, a fait l'objet de consultations citoyennes et a été développé avec les acteurs du milieu. Il s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de préserver, d'encourager et de soutenir l'action communautaire dont l'apport à la qualité de vie de la population est essentiel. Il a, de plus, été conçu en visant une utilisation optimale des ressources, en cohésion avec la politique de développement durable de l'arrondissement », a affirmé Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Quel bonheur de voir ce pôle communautaire enfin voir le jour dans Bordeaux-Cartierville! Fruit d'une étroite collaboration entre les organismes locaux, le CLIC et l'arrondissement, ce lieu rassembleur contribuera à combler les besoins diversifiés de notre communauté », a ajouté Effie Giannou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville.

Description des travaux

Les travaux, qui s'échelonneront de la mi-février 2021 au début de l'année 2022, consisteront à la transformation des espaces intérieurs et la mise aux normes, tant au niveau de la sécurité incendie que du respect du code du bâtiment, pour l'usage en centre communautaire. D'importants travaux en électromécanique sont planifiés afin de ventiler et de climatiser le Centre et d'assurer le confort et la sécurité des usagers. Le réaménagement des espaces est nécessaire pour transformer les chambres occupées autrefois par les Sœurs en espaces citoyens, en bureaux d'organismes et en salles d'activités. L'ensemble des interventions a été développé pour assurer la pérennité du centre, et ce, tant du côté structurel, en solidifiant les planchers, que du côté architectural, pour rénover les espaces au goût du jour, permettre l'accessibilité universelle et développer les aires de services.

Une phase 2 qui inclura une bibliothèque et des espaces culturels

De plus grande envergure, la phase II consistera à construire une bibliothèque et des espaces culturels. À terme, soit dans un horizon de 10 ans, une bibliothèque moderne et des espaces de diffusion culturelle viendront compléter les installations du CCCC et doteront la population de Bordeaux-Cartierville d'un équipement multifonctionnel répondant aux attentes des résident-es du secteur et des alentours.

Développé en cohésion avec la politique de développement durable

La réalisation du CCCC prévoit notamment la réutilisation de l'édifice actuel, construit en 1975, et son pourtour en conservant le maximum de matériaux sains existants, de façon à minimiser l'enfouissement des déchets de démolition. Aussi, les nouveaux systèmes de contrôle pour les équipements mécaniques et pour les appareils d'éclairage permettront d'optimiser leur fonctionnement pour générer des économies.

Malgré les difficultés engendrées par la transformation d'un bâtiment existant, une attention particulière sera portée à l'aménagement écologique du site, à la gestion efficace de l'eau, à la gestion durable des matériaux et des ressources, à la qualité des environnements intérieurs et extérieurs ainsi qu'à l'utilisation d'une énergie propre ainsi qu'à la circulation d'un air sain propice au maintien de la santé de ses occupant-es.

Bref historique

Les besoins en installations communautaires et culturelles permanentes pour le secteur sont apparus comme prioritaires lors des deux démarches consécutives de planification stratégique de quartier en développement social (2009-2013 et 2013-2018) menées par le Comité local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville.

À la recherche d'un site, la Ville de Montréal a acquis en novembre 2016, de gré à gré, des Sœurs de la Providence, un immeuble situé au 12225, rue Grenet, dont le terrain compte une superficie de 20 272 mètres carrés et le bâtiment, une superficie de 8160 mètres carrés, et ce, au prix de 4 650 000 $.

La valeur foncière de l'immeuble était alors établie à 16 974 200 $. Désireuses de poursuivre l'œuvre de Mère Émilie Gamelin et de poursuivre la Mission Providence dans le quartier, les Sœurs de la Providence ont généreusement décidé de vendre leur immeuble à la Ville de Montréal à un prix inférieur à sa valeur marchande pourvu que l'ensemble des biens soit mis à la disposition de la population du secteur à des fins communautaires.

Depuis, l'arrondissement a tenu des consultations citoyennes et a entrepris un travail de planification pour l'aménagement d'un nouveau pôle d'activités véritable générateur de cohésion sociale et de synergie communautaire au sein de Bordeaux-Cartierville.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville