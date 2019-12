CZUR lance la prévente de son nouveau scanner de documents portable Shine Ultra sur Indiegogo

- La campagne a dépassé les 950 000 USD au 25 décembre et prend toujours les précommandes

SHENZHEN, Chine, 26 décembre 2019 /PRNewswire/ -- CZUR TECH CO., LTD (« CZUR »), un fournisseur chinois de solutions matérielles intelligentes, a lancé sa toute dernière campagne de collecte de fonds sur Indiegogo pour son nouveau scanner de documents portable – le Shine Ultra. Lancée le 10 décembre dernier, la campagne avait dépassé les 950 000 USD au 25 décembre.

Le scanner portable intelligent Shine Ultra remplace l'Aura, la génération précédente de scanners de CZUR, fruit d'un financement participatif et lancée en 2018. « L'Aura a révolutionné le monde des scanners et le Shine Ultra va inaugurer une nouvelle génération de scanners portables pour le bonheur d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier. Avec le Shine Ultra, nous espérons offrir une expérience de numérisation très fluide à un prix abordable », a déclaré Kang Zhou, PDG et fondateur de CZUR.

Doté de la technologie brevetée d'aplatissement des courbes de CZUR, le Shine Ultra supprime automatiquement les courbures et décharge les utilisateurs de la difficile tâche chronophage d'aplatissement des pages à la main. Son mode de mise au point automatique aide les utilisateurs à détecter automatiquement les documents ciblés et à porter leur attention sur eux pour permettre une numérisation plus rapide. Grâce à son temps de préchauffage de zéro seconde, ses vitesses de numérisation inférieures à une seconde et sa fonction plug and play, le Shine Ultra peut rapidement numériser et stocker des documents à tout endroit. Il est en outre doté d'une fonction de capture vidéo intégrée, ce qui facilite les présentations au bureau ou l'enregistrement de conférences pédagogiques.

Mesurant 116,9 mm de longueur, 157,9 mm de largeur, 409,4 mm de hauteur maximale lorsqu'il est ouvert et ne pesant qu'un kilo, le Shine Ultra a un design léger et pliable qui offre une meilleure portabilité et flexibilité dans un format plus compact. Représentant une évolution par rapport à son prédécesseur, le Shine Ultra est conçu avec des fonctions telles que la position correcte, la numérisation à cibles multiples, la suppression des empreintes digitales, la pagination intelligente, la purification de l'arrière-plan, pour ne citer que celles-ci. Il augmente l'exposition lors de la numérisation pour permettre un meilleur réglage des couleurs. Les documents sont numérisés dans une résolution plus élevée (340 DPI) grâce à un capteur CMOS HD de 13 mégapixels.

Le Shine Ultra est activé par le logiciel propriétaire intelligent de CZUR pour Windows et macOS, qui intègre la pagination intelligente, le recadrage automatique, la combinaison de plusieurs numérisations, différents modes de couleurs et un mode tampon. Le logiciel prend également en charge la reconnaissance optique de caractères (OCR) de pointe et couvre jusqu'à 180 langues, ce qui permet une meilleure édition des documents aux formats Word, Excel et PDF.

Pour passer une précommande d'un scanner Shine Ultra, veuillez visiter : https://www.indiegogo.com/projects/shine-ultra-next-gen-portable-powerful-scanner

À propos de CZUR

Fondée en 2013, CZUR conçoit des solutions matérielles intelligentes pour les entreprises et les particuliers. Ses appareils de bureau intelligents conjuguent les technologies les plus récentes et une touche humaine, pour améliorer radicalement l'efficacité des environnements de travail. Ses lignes de produits englobent le matériel informatique, les services dédiés aux PC, les services cloud, les services du Web, le développement d'applications et les algorithmes. Elle détient plusieurs brevets issus de son centre de R & D en matériel informatique à Shenzhen, de son usine de production à Dongguan, de son centre de développement logiciel à Dalian et de son laboratoire de recherche en algorithmes de Chengdu. Chez CZUR, nous pensons que l'innovation incessante et la créativité apporteront dans chaque bureau des solutions efficaces qui offrent de la chaleur humaine.

Pour en savoir plus sur CZUR, veuillez consulter notre site officiel et notre page Facebook .

Contact avec les médias :

Jing Qi

+86-755-2397-4826

marketing@czur.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059535/CZUR_Scanner_Shine_Ultra_A.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059536/CZUR_Scanner_Shine_Ultra_B.jpg