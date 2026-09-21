CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered hat am 18.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9.00 CZK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered 7.00 CZK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.57 Milliarden CZK – ein Plus von 55.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered 5.50 Milliarden CZK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch