Cytokinetics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cytokinetics äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Cytokinetics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.550 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 47.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cytokinetics 1.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch