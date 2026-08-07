Cytek Biosciences, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cytek Biosciences, hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cytek Biosciences, mit einem Umsatz von insgesamt 48.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch