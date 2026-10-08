Cypress: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cypress stellte am 07.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34.70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13.49 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.52 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cypress einen Umsatz von 3.13 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 60.22 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 34.27 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12.88 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch