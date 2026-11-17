Cypherpunk Technologies äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch