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13.05.2026 22:37:07

Cyngn Q1 Loss Widens As Operating Costs Jump Despite Higher Revenues

(RTTNews) - Autonomous vehicle technology company Cyngn Inc. (CYN) on Wednesday reported a wider first-quarter loss, as increased research and development as well as administrative expenses more than offset revenue growth.

Net loss widened to $6.49 million, or $0.59 loss per share, from a net loss of $3.91 million, or $3.40 loss per share, in the year-ago quarter.

Revenue increased to $104 thousand from $47 thousand last year, driven by enterprise autonomous software subscription revenue tied to DriveMod tugger vehicle deployments.

Total costs and expenses rose 34% to $7.05 million from $5.26 million a year earlier. Research and development expenses increased to $2.89 million from $2.11 million last year.

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Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

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Finanzielle Bildung vorantreiben

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’721.48 19.88 B62SOU
Short 14’002.97 13.96 B0PS9U
Short 14’539.79 8.86 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’212.96 13.05.2026 17:31:05
Long 12’642.16 19.15 SI6BUU
Long 12’372.26 13.81 S9OBOU
Long 11’830.02 8.81 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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