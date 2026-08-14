Cyngn gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cyngn veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 366.67 Prozent auf 0.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch