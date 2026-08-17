CYND stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CYND hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

CYND hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.18 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 692.9 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 600.0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch