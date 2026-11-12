Cymbria A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cymbria A liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cymbria A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Cymbria A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.96 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.33 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 177.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 130.0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 46.9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch