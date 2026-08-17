Cymbria A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cymbria A hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.71 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.66 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch