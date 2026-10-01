Cymat Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cymat Technologies präsentierte am 29.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 684.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cymat Technologies einen Umsatz von 0.2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch