Cymat Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cymat Technologies hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0.9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cymat Technologies 0.2 Millionen CAD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.050 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0.050 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48.52 Prozent zurück. Hier wurden 1.91 Millionen CAD gegenüber 3.71 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch