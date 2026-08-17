Cyfuse Biomedical KK Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cyfuse Biomedical KK Registered hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Cyfuse Biomedical KK Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20.90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28.960 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Cyfuse Biomedical KK Registered im vergangenen Quartal 75.8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1355.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cyfuse Biomedical KK Registered 5.2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch