Cyfrowy Polsat hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cyfrowy Polsat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 966.9 Millionen USD im Vergleich zu 941.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch