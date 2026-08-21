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21.08.2026 06:37:00
Cyfrowy Polsat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cyfrowy Polsat hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.210 PLN je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 3.69 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cyfrowy Polsat 3.59 Milliarden PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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