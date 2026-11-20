Cyfrowy Polsat stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cyfrowy Polsat ein EPS von 0.100 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3.63 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.43 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch