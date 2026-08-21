Cyfrowy Polsat präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cyfrowy Polsat hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cyfrowy Polsat 0.220 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 955.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.01 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch