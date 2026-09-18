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18.09.2026 06:37:00
CYduct Diagnostics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CYduct Diagnostics hat sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
CYduct Diagnostics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50.0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.0 Millionen USD ausgewiesen.
CYduct Diagnostics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.040 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0.07 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0.07 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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