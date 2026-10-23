Cydsa SAB de CV (A) präsentierte Quartalsergebnisse

Cydsa SAB de CV (A) hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.87 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.270 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Cydsa SAB de CV (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.28 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.21 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch