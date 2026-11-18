Cycurion veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -12.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch