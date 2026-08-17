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17.08.2026 06:37:00
Cycurion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cycurion hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cycurion ein Ergebnis je Aktie von -4.420 USD vermeldet.
Umsatzseitig standen 3.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cycurion 3.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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