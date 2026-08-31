Cybrid Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cybrid Technologies A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.83 Prozent auf 660.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Cybrid Technologies A 709.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch