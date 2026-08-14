Cybozu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cybozu veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 40.77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cybozu 35.91 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cybozu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch