Cybozu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cybozu hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42.94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.26 Prozent auf 10.68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch