CyberStep verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CyberStep hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15.050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 864.0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 482.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch