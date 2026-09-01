CyberSolutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CyberSolutions hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.39 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 875.9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 913.2 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch