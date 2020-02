Cybernet annonce le premier écran tactile antimicrobien sur un ordinateur de qualité médicale : une première mondiale

IRVINE, Californie, 13 février 2020 /CNW/ - Cybernet est ravie de présenter le premier ordinateur à usage médical au monde qui soit entièrement antimicrobien. Les ordinateurs Cybernet de qualité médicale ont toujours été dotés d'une enveloppe aux propriétés antimicrobiennes, cuite directement dans la résine. Ces ordinateurs peuvent dorénavant être également pourvus d'un écran tactile antimicrobien, de sorte que l'ensemble de l'appareil est entièrement protégé contre le développement de bactéries.

L'écran tactile antimicrobien sera offert sur les modèles de 20, 22 et 24 po. Il a été testé et a reçu l'agrément de la FDA pour un usage alimentaire ainsi que pour un usage médical; il a également passé avec succès les tests de résistance fongique pour les champignons Aspergillus, Penicillium et Chaetomium. Cet écran, qui constitue une avancée capitale, sera immédiatement disponible sur les ordinateurs de qualité médicale CyberMed série S et série NB.

Il s'agit d'une technologie comparable à celle de l'écran tactile antimicrobien de la tablette à usage médical CyberMed Rx, qui a également représenté une percée mondiale lors de sa sortie il y a trois ans. C'est la première fois que cette technologie est appliquée sur un écran tactile aussi grand, ce qui représente une étape décisive car les logiciels DME (dossier médical électronique) et les ordinateurs à écran tactile sont devenus omniprésents dans les établissements de soins de santé.

« La mise au point de cet écran tactile antimicrobien n'est qu'une autre innovation technologique que Cybernet a apporté au secteur des TI de la santé, a déclaré Ali Bagheri, vice-président, Opérations mondiales, à Cybernet. Si vous y réfléchissez bien, l'écran des ordinateurs tout en un est l'une des surfaces que l'on touche le plus dans un hôpital. Il nous est donc apparu logique de protéger cette surface avec un agent antimicrobien. »

La technologie utilisée pour créer l'écran relève d'un processus breveté qui lie les propriétés antimicrobiennes à l'écran, ce qui signifie qu'elles ne se dégraderont ou ne s'effaceront jamais, même après l'utilisation de désinfectants à base de produits chimiques. Les établissements de soins de santé, qui s'évertuent depuis des années à empêcher la propagation des maladies au sein des hôpitaux, disposent dorénavant d'un nouvel outil mis à la disposition des cliniciens pour mener cette bataille.

À propos de Cybernet Manufacturing

Cybernet a été fondée en 1996, dans le but d'introduire les ordinateurs compacts dans différents secteurs d'activité, notamment les marchés des soins de santé, de l'industrie et des grandes entreprises. Cybernet a pour mission d'offrir les ordinateurs les plus polyvalents, les plus fiables et les plus sécuritaires aux marchés verticaux qu'elle vise. Depuis plus de 20 ans, les ordinateurs Cybernet respectent, voire excèdent, les normes médicales et industrielles. Cybernet est une société privée qui compte plus de 450 employés dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur Cybernet Manufacturing, consultez son site Web www.cybernet.us.

