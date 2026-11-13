Cybermate Infotek hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cybermate Infotek hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74.82 Prozent auf 19.0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch