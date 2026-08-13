Cybermate Infotek gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cybermate Infotek hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 73.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch