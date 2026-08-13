CYBERLINKS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CYBERLINKS präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 35.34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 36.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4.72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch