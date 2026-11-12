CYBERLINKS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CYBERLINKS hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9.17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.26 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.26 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch