Cyberkriminelle locken am Black Friday mit gefälschten Deals

Zürich (awp) - Die Schnäppchenjagd rund um den Black Friday kann für Konsumenten teuer enden. Betrug beim Online-Einkauf ist die häufigste Form von Cyberkriminalität, von der Betroffene in der Schweiz berichten.

Junge Erwachsene werden dabei deutlich häufiger Opfer als ältere Menschen. Das zeigt eine am Montag von Helvetia Baloise veröffentlichte Umfrage. Das Forschungsinstitut Ipsos befragte dafür im Oktober im Auftrag von Helvetia 1000 Personen zwischen 18 und 74 Jahren in der Deutsch- und Westschweiz.

Rund jeder Fünfte Befragte war dabei bereits selbst von Cyberkriminalität betroffen, unter Einbezug anderer Personen im eigenen Haushalt sogar fast jeder Dritte.

Am häufigsten berichteten die Betroffenen von Betrug beim Online-Einkauf. Dahinter folgten Phishing, also Versuche, über gefälschte Nachrichten oder Webseiten an sensible Daten zu gelangen, sowie gehackte Benutzerkonten.

Junge häufiger betroffen

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den Generationen: Unter den jungen Erwachsenen bis 29 Jahre war bereits gut jeder Dritte selbst Opfer von Cyberkriminalität. Bei den 50- bis 59-Jährigen waren es dagegen 15 Prozent. "Obwohl oder vielleicht gerade weil die älteren Generationen nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, verhalten sie sich im Internet vorsichtiger als jüngere Personen", so Helvetia-Cyberversicherungsexperte Tobias Seitz.

Für viele Betroffene bleibt es nicht bei Ärger und Zeitaufwand. Gut die Hälfte erlitt einen finanziellen Schaden. Unter jenen, die Geld verloren, büsste mehr als jeder Vierte über 5000 Franken ein. Am häufigsten lagen die Verluste zwischen 101 und 1000 Franken. Rund jeder siebte Geschädigte verlor sogar mehr als 10'000 Franken.

KI macht gefälschte Shops glaubwürdiger

Auch das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnt vor Betrugsversuchen rund um die bevorstehenden Rabatttage. Bereits Anfang November hätten sich Meldungen zu gefälschten Onlineshops und Phishing im Namen von Logistikunternehmen gehäuft, schrieb die Behörde in ihrem jüngsten Wochenrückblick.

Die Täter nutzen demnach zunehmend künstliche Intelligenz, um sprachlich fehlerfreie Verkaufstexte, realistische Produktbilder und glaubwürdig wirkende Kundenbewertungen zu erstellen. Zudem kopieren sie das Erscheinungsbild bekannter Schweizer Händler. Wer bei solchen Shops bezahlt, erhält jedoch oft keine oder nur minderwertige Ware.

Daneben rechnen die Behörden mit einer Welle gefälschter Paketnachrichten. Darin werden Empfänger etwa aufgefordert, kleine Zollbeträge zu bezahlen oder ihre Adresse zu bestätigen. Die verlinkten Webseiten dienen dazu, Kreditkartendaten zu stehlen oder die Opfer in Abofallen zu locken.

Das BACS empfiehlt, unrealistisch günstige Angebote kritisch zu prüfen und möglichst auf Rechnung einzukaufen. Den Status erwarteter Pakete sollten Kunden über die offizielle Webseite des Zustellers kontrollieren, statt Links in unerwarteten Nachrichten anzuklicken.

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