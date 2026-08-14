CyberBuzz,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CyberBuzz,Inc Registered präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.96 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch