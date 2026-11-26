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26.11.2026 08:15:36
Cyberangriff auf Planzer trifft auch Digitec-Galaxus-Kunden
Zürich (awp) - Unbekannte haben bei einem Cyberangriff auf das Transportunternehmen Planzer Daten zu Transportaufträgen gestohlen. Darunter sind auch Sendungsdaten zu Galaxus-Bestellungen. Die jüngsten betroffenen Galaxus-Daten stammen von Anfang 2023, wie Digitec Galaxus am Mittwoch mitteilte.
Bei den Galaxus-Bestellungen seien Paketnummern, Namen, Liefer- und E-Mail-Adressen sowie teilweise Telefonnummern entwendet worden. Die Systeme des Onlinehändlers seien vom Angriff nicht betroffen. Planzer liefere Bestellungen weiterhin wie gewohnt aus. Digitec Galaxus warnt in diesem Zusammenhang vor gefälschten E-Mails, SMS und Anrufen zu Paketlieferungen.
Laut Planzer wurden auch Zugangsdaten zum Kundenportal des Transportunternehmens entwendet. Diese seien verschlüsselt gewesen. Zugangsdaten zum separaten Paket-Empfängerportal sowie Zahlungs- und Finanzdaten seien nicht betroffen. Angaben zur Zahl der betroffenen Kunden und Sendungen machte Planzer in seiner Mitteilung nicht.
Planzer leitete nach eigenen Angaben Abklärungen ein, nachdem es ungewöhnliche Aktivitäten in seinen Systemen festgestellt hatte. Interne und externe IT-Forensiker untersuchen nun den Vorfall. Planzer hat das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) informiert und will Strafanzeige erstatten.
Ob neben Digitec Galaxus weitere Kundenunternehmen von Planzer betroffen sind und wie viele es gegebenenfalls sind, ist bisher nicht bekannt.
yz/cg
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