CyberAgent vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CyberAgent veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 13.74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CyberAgent noch ein Gewinn pro Aktie von 14.93 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CyberAgent im vergangenen Quartal 261.35 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CyberAgent 242.04 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 84.81 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte CyberAgent 62.52 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat CyberAgent im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 970.62 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 874.03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 83.58 JPY sowie einen Umsatz von 956.69 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch