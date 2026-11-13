CyberAgent verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CyberAgent hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.270 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CyberAgent im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5.86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch