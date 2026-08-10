CyberAgent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CyberAgent hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 17.15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.27 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CyberAgent 230.69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210.78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch