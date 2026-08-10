|
10.08.2026 06:37:00
CyberAgent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CyberAgent hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 17.15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.27 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat CyberAgent 230.69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210.78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.