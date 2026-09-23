Fresenius Medical Care vz. Aktie 543374 / DE0005785836
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23.09.2026 14:41:42
Cyber-Sicherheitsvorfall bei Fresenius Medical Care
DOW JONES--Fresenius Medical Care ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist es zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl interner Systeme gekommen. Der Vorfall, der keine Auswirkungen auf Medizinprodukte, Patientenversorgung, Produktion oder den laufenden Geschäftsbetrieb habe, werde derzeit untersucht.
Man habe Experten für Cyber-Sicherheit hinzugezogen und die Strafverfolgungsbehörden informiert, so FMC weiter.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd/
(END) Dow Jones Newswires
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