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19.10.2026 06:37:00
Cyber Apps World legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cyber Apps World hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Cyber Apps World hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 USD je Aktie gewesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.030 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0.030 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.01 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0.01 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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