Cybele Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cybele Industries äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Cybele Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.20 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5.22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 91.0 Millionen INR gegenüber 46.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch