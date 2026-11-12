Cyanotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cyanotech hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 8.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch