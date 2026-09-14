CXJ Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CXJ Group veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 0.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Umsatzseitig wurden 0.53 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte CXJ Group 0.46 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch