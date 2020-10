CWB National Leasing devient le partenaire de financement exclusif de MarketBook Canada

WINNIPEG, Manitoba, le 2 octobre 2020 /CNW/ - CWB National Leasing et MarketBook.ca, un produit de Sandhills Global, Inc., annoncent que CWB National Leasing est maintenant le partenaire exclusif pour toutes les activités de financement par l'entremise de MarketBook.ca et d'autres plateformes de Sandhills Global.

Ce partenariat est le reflet direct de l'évolution du paysage de la vente au détail d'équipement. Les clients veulent et ont besoin de solutions numériques pour mener leurs activités plus efficacement. MarketBook.ca est une destination numérique de premier plan où les propriétaires d'entreprise peuvent acheter l'équipement nécessaire pour accroître leur productivité et obtenir du succès, et CWB National Leasing possède la technologie et les antécédents nécessaires pour boucler la boucle pour les concessionnaires d'équipements et les clients, et ce, rapidement et efficacement.

« Comprendre nos clients et la façon dont ils achètent l'équipement est extrêmement important pour nous, et il est essentiel de s'adapter à leurs besoins », déclare Miles Macdonell, premier vice-président des ventes chez CWB National Leasing. « Il est logique de s'associer à MarketBook.ca, car nous devons offrir des options à nos concessionnaires et à nos clients pour qu'ils puissent faire des affaires comme ils le veulent, quand ils le veulent - de plus en plus, c'est en ligne. »

Depuis le 12 septembre 2020, les listes de produits de MarketBook.ca offrent des options de financement en ligne aux clients par l'entremise de CWB National Leasing. Ces options de financement comprennent des choix de paiement flexibles lors du magasinage d'équipement en ligne et la capacité de calculer des paiements estimés en fonction des taux de financement réels.

« MarketBook et CWB National Leasing partagent le même objectif, soit d'aider les entreprises et les concessionnaires d'équipements à connaître plus de succès», déclare Jared Koch, directeur des ventes chez Sandhills Global. « CWB National Leasing est une entreprise qui comprend les besoins financiers uniques des acheteurs et des vendeurs d'équipement dans nos secteurs de base, et elle offre des outils qui répondent à ces besoins. En travaillant ensemble, nous nous assurons que ces outils sont plus accessibles à nos vendeurs et à leurs clients. »

CWB National Leasing n'en est pas à ses premiers pas avec les propriétaires d'entreprise et les acheteurs d'équipement. Avec plus de 42 ans d'activité à son actif, l'entreprise est maintenant le fournisseur de financement de matériel le plus important et le plus ancien au Canada, et il continue de croître.

MarketBook.ca est une plateforme unique et chaque pas vers la prestation de solutions complètes aux clients l'amène à tenir le titre de chef de file sur le marché. En élargissant son offre d'outils numériques avec CWB National Leasing, une société de financement de premier plan, MarketBook.ca offre aux clients un avantage pour des devis rapides et faciles en temps réel, en s'adaptant aux possibilités numériques d'aujourd'hui.

À propos de CWB National Leasing

CWB National Leasing, la plus grande et la plus ancienne société de financement d'équipement au Canada, a aidé plus de 324 000 entreprises clientes à se procurer du matériel pour mettre leur entreprise sur la voie de la croissance. Grâce à un financement de plus de 11 milliards de dollars, CWB National Leasing offre une gamme complète de services de financement aux acheteurs et vendeurs d'équipement dans de nombreux secteurs, comme l'agriculture, la construction, le transport, la foresterie, les soins de santé, le golf et le gazon. CWB National Leasing compte 60 agents de vente et un réseau de courtiers qui couvre l'ensemble du Canada, soutenus par son siège social à Winnipeg, au Manitoba. CWB National Leasing fait partie du CWB Financial Group of companies.

À propos de MarketBook.ca

MarketBook est un produit de Sandhills Global, Inc., dont le siège social est situé à Lincoln, au Nebraska, aux États-Unis. S'appuyant sur plus de 40 ans de résultats éprouvés pour les annonceurs de plusieurs marques, MarketBook met en relation les acheteurs et les vendeurs de matériel de construction, de machinerie agricole, de camions, de remorques, d'accessoires, de pièces et de composantes partout au Canada. Soutenu par Machinery Trader, TractorHouse, Truck Paper, AuctionTime et d'autres plateformes de Sandhills, MarketBook combine les listes d'articles à vendre et des résultats d'enchères en ligne à MachineryTrader.ca, par l'application mobile MarketBook et par des publications hebdomadaires imprimées. De nombreuses publications imprimées sont adaptées à des marchés particuliers et distribuées directement aux endroits qui desservent les acheteurs dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et du camionnage commercial.

